Internado com infecção intestinal, Romário apresenta melhora do quadro clínico

16/07/2023 | 09:10



Apesar de permanecer internado no Rio de Janeiro por conta de uma infecção intestinal, Romário recebeu boas notícias neste sábado, dia 15. De acordo com o boletim médico oficial, o ex-jogador de futebol apresentou melhoras significativas.

O senador Romário de Souza Faria encontra-se internado no Hospital Barra D'Or, desde a noite de 13 de julho de 2023, com quadro de infecção intestinal. Nas últimas 24 horas apresentou melhora do quadro clinico. Permanece com antibioticoterapia intravenosa, em companhia de seus familiares. Emitido pelo Médico Assistente, dizia o comunicado enviado à imprensa.

A situação levou Romário a ser internado com urgência no Hospital Barra d?Or, localizado na Barra da Tijuca, na última quinta-feira, dia 13. Esta não é a primeira vez que o ex-atleta enfrenta problemas de saúde. No ano de 2021, ele passou por uma cirurgia de emergência para a remoção da vesícula no Hospital Copa Star, em Copacabana.