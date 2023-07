Academia Mundial de Letras da Humanidade recebe diretoria para nova seccional na região

A arte é capaz de ultrapassar barreiras e unir pessoas de diferentes origens. Sabendo disso, a docente de História da Arte e poeta Cintia Rondon foi escolhida para ser a líder da nova sede da Academia Mundial de Letras da Humanidade do Grande ABC, em Santo André. Apoiar, divulgar e promover trabalhos artísticos, assim como a cultura e educação, integram as metas da instituição. “Sou moradora daqui há mais de 40 anos. Muitos artistas, atores, pintores,músicos, dançarinos e outros acabam indo para São Paulo. Queremos reconhecer artistas em sua terra natal”, reforça a presidente da seccional.

A tarde da posse foi regada por almoço vip em restaurante andreense e contou com a presença do presidente mundial Camilo Martins. Ainda, a diretoria, , composta também pela vice-presidente Denise Ribeiro, Tânia Cristina Cabrera e Eloa Maria Pimenta da Silva, recebeu Título Imortal como reconhecimento internacional.

A Seccional do Grande ABC iniciou sua história no encontro e já inspiraram ideias para as próximas reuniões. Concursos de poesia, de teatro, saraus multiculturais e mostras cultarais são algumas das atividades previstas. "Viemos para somar e tornar visível o potencial da nossa região. Na minha gestão, teremos como filosofia tornar a área acessível a todos, a partir da valorização e promoções de iniciativas privadas, parcerias importantes com as prefeituras e contribuições de todos os munícipes", explica Rondon. A presidente ainda revelou que, em breve, fará sessão de posse dos membros, com atores, artistas, filósofos, escritores e outras personalidades famosas.