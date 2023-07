Com Dodô e sem Rodrigo Fernández, Santos terá mudanças para o clássico

15/07/2023 | 20:46



O Santos terá mudanças para o clássico com o Santos, marcado para este domingo, às 16h, no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral Dodô, que foi anunciado recentemente como reforço, já deve assumir a titularidade. Por outro lado, o volante Rodrigo Fernández está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

"Estou à disposição, bem fisicamente, pra que o Turra me use da melhor maneira. Estou bem e muito animado. O Turra é o cara certo para liderar a gente em busca de melhores resultados. Trabalho firme e sério. Estão todos empenhados. Esse empenho vai ser importante para os resultados melhorarem", disse o lateral.

Kelvyson, que vinha atuando no lado esquerdo, fica como opção no banco de reservas. Para a vaga de Rodrigo Fernández, o escolhido foi Dodi. Dentre os relacionados, a surpresa foi o lateral-esquerdo Pedrinho Scaramussa, mais um atleta formado nas categorias de base do time alvinegro.

Na atividade deste sábado, o treinador fez um trabalho tático e buscou aprimorar a finalização dos jogadores. O Santos tem um dos piores ataques do Brasileirão, com 15 gols marcados, perdendo no quesito para quase todos os adversários acima na tabela. O Internacional, com 13, é a exceção.

A expectativa é que o Santos vá a campo com: João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô; Dodi, Sandry e Lucas Lima; Lucas Braga, Mendoza e Marcos Leonardo.

O Santos, que vem de vitória sobre o Goiás por 4 a 3, a primeira com Paulo Turra, é o 13º colocado, com 16 pontos.