Mark Zuckerberg tem mais um hobby ?extremo? e agora pode pilotar aviões

15/07/2023 | 20:27



A vida de Mark Zuckerberg tem sido agitada nas últimas semanas. Em poucos dias, o dono da Meta, empresa dona de apps como WhatsApp, Facebook e Instagram foi desafiado para uma luta com Elon Musk - e apareceu com o físico preparado para isso -, lançou uma rede social e agora está certificado para pilotar aviões, de acordo com uma reportagem do site The Information publicada neste sábado, 15.

Segundo um documento da Federal Aviation Administration, órgão regulador de aviação dos EUA, visto pelo site, o empresário conquistou uma licença para voar no início do ano e se junta agora a outros CEOs de tecnologia que podem assumir a cabine de um avião - Elon Musk, dono do Twitter e da Tesla, Sam Altman, fundador da OpenAI, e Evan Spiegel, presidente do Snapchat, também são certificados para pilotar.

O hobby divulgado neste sábado é mais um dos "esportes radicais" que Zuckerberg tem se dedicado nas suas horas livres. Em maio, o empresário de 38 anos divulgou suas primeiras medalhas em um campeonato de jiu-jitsu que aconteceu em Redwood City, Califórnia (EUA).

Na última semana, Zuck também exibiu uma foto onde aparecia com o peitoral e abdômen trincados após um treino de luta ao lado do atleta Israel Adesanya e do campeão de UFC Alexander Volkanovski. Na legenda, o atleta escreveu: "sem brincadeira com Zuckerberg!". Em resposta, o bilionário comentou: "é uma honra treinar com vocês!".

No final de junho, Musk "desafiou" Zuckerberg para uma luta, em postagem no seu perfil na rede social. "Eu estou pronto para uma luta de jaula se ele estiver, rs", tuitou. O comentário aconteceu após a Meta anunciar o lançamento de uma rede social para competir com o Twitter, o Threads. "Tenho certeza de que a Terra mal pode esperar para estar exclusivamente sob o controle de Zuck, sem outras opções", também escreveu Musk sobre o caso.