Cover de Chorão impressiona Marcos Mion por semelhança

15/07/2023 | 20:07



Marcos Mion se emocionou ao receber o rapper DZ6 para um cover de Chorão, do Charlie Brown Jr., durante o Caldeirão com Mion exibido neste sábado, dia 15. "Você fala igual a ele, mano, que loucura! Tá me dando uma nostalgia. Que coisa maluca, você fala igual ao Chorão, cara! Nossa senhora, tô passando mal, de verdade!", disse Mion.

Levando a mão ao peito, o apresentador continuou: "cara, que loucura, não tava preparado pra isso ainda. Muitas memórias. Não tô conseguindo... Tô aqui numa viagem maluca na minha cabeça lembrando muito do Chorão. Grande amigo, grande parceiro, deixou uma saudade enorme. E ouvir assim a voz... Se eu fechar os olhos, é muito louco...".

DZ6, que já interpretou Chorão no teatro, no musical Dias de Luta, Dias de Glória - Um Tributo ao Charlie Brown, explicou que começou a imitar o cantor após a morte de Chorão, em 2013, em Blumenau, Santa Catarina. "Sempre me falaram que eu era parecido fisicamente, mas cantar que nem o cara eu não sabia", relembrou.