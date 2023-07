Londrina quebra jejum de nove jogos e vence o Vila Nova-GO, líder da Série B

15/07/2023 | 19:18



Depois de nove jogos de um jejum que durou quase dois meses, o Londrina voltou a vencer pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com um gol relâmpago, aos 56 segundos, marcado por Moisés Gaúcho, o time paranaense ganhou por 1 a 0 do Vila Nova-GO, que ainda vai terminar na liderança desta 17.ª rodada.

O Londrina tinha vencido somente no distante dia 19 de maio, quando bateu por 2 a 0 o Tombense-MG, em Muriaé (MG). O gol reabilitador saiu numa cobrança de escanteio, onde Diego Jardel bateu com muito efeito. A bola fez uma curva e Moisés Gaúcho subiu na primeira trave para desviar de cabeça. A bola passou por vários jogadores e entrou na segunda trave.

Este gol relâmpago mudou toda a estratégia do jogo, inclusive para o próprio Londrina que, em princípio, não tinha esperança de marcar um gol tão rápido. Aos três minutos, quase que o time da casa ampliou, quando Diego Jardel invadiu a área pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro, mas Rafael Donato aliviou na pequena área. A partir daí, o Londrina se fechou à espera do adversário.

O Vila Nova demorou um pouco para se estabilizar. Assustou com Guilherme Parede, aos 10 minutos, num chute que passou por cima do travessão. Depois até balançou as redes, aos 37 minutos, quando Rafael Donato cabeceou muito forte de cabeça. O lance, porém, foi invalido pelo VAR por impedimento bem marcado.

O jogo seguiu equilibrado no segundo tempo, com os jogadores paranaenses se dedicando ao máximo. A atenção estava redobrada, porque o time já tinha perdido dois jogos, em casa, de virada. Mas o Vila Nova passou a dominar as ações em campo, passando a criar chances do empate.

A primeira grande chance aconteceu aos 19 minutos, quando o goleiro Neneca errou na reposição de bola e Luciano Naninho deixou Guilherme Parede na cara do gol. Ele chutou bem, mas o goleiro londrinense se recuperou e desviou a bola para escanteio. Aos 27 minutos, após levantamento para o meio da área, Rafael Donato resvalou de cabeça e, também de cabeça, Everton Brito desviou em cima de Neneca, que fez o bloqueio.

Sem conseguir as infiltrações, restou ao time goiano arriscar os chutes de longa distância. Mas o jovem Neneca esteve seguro e não vacilou em mais nenhum lance.

Pela 18.ª rodada, a penúltima do primeiro turno, o Londrina volta a campo diante do Novorizontino, na próxima quarta-feira, a partir das 19h, no interior de São Paulo. No mesmo dia, mas às 21h30, o Vila Nova vai até Fortaleza para enfrentar o Ceará.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 X 0 VILA NOVA-GO

LONDRINA - Neneca; Ezequiel, Gabriel, Patrick e Marcos Pedro; João Paulo, Moisés Gaucho (Victor Hugo) e Diego Jardel (Ariel); Paulinho Moccelin (Vinícius Jaú), Zé Vítor (Júnior Dutra) e Iago Dias (Clinton). Técnico: Eduardo Souza.

VILA NOVA-GO - Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado (Diego Renan); Ralf (Igor Henrique), Lourenço (Cristiano) e Everton Brito (Matheus Souza); Neto Pessoa, Guilherme Parede e Ronald (Luciano Naninho). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOL - Moisés Gaúcho, a 1 minuto do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Viana (RN)

CARTÕES AMARELOS - Ezequiel, Paulinho Moccelin e Diego Jardel (Londrina).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).