Tigre empata sem gols e mantém jejum de vitórias

15/07/2023 | 18:12



Prossegue o jejum de vitórias do São Bernardo FC na Série C do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o Tigre não saiu do 0 a 0 contra o Manaus-AM e chegou à sétima partida seguida sem triunfar - foi o quarto empate seguido na equipe.

A nova igualdade fez os comandados do técnico Márcio Zanardi alcançarem os 20 pontos, ainda dentro do G-8, zona de classificação para a próxima fase do torneio, mas a queda de rendimento é evidente e preocupante. A última vitória do Tigre foi contra o Figueirense, no Estádio 1º de Maio, por 1 a 0, no dia 5 de junho.

O jogo foi bastante truncado, com chances para os dois lados. A equipe do Grande ABC reclamou bastante do calor da Arena Amazônia. “A gente está acostumado a jogar em uma temperatura mais amena em São Paulo”, disse o lateral Alex Reinaldo, após o confronto.

Davi Gabriel também falou sobre a situação do time. “Infelizmente bola não quis entrar. Mas a lei da semeadura não falha, quando se trabalha se colhe”, disse, confiante na recuperação.

O próximo jogo do São Bernardo será no próximo sábado, 22, contra o América-RN, no Estádio 1º de Maio.