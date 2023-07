Grande ABC celebra o rock com shows em São Bernardo e Ribeirão

Da Redação



Na semana de comemoração do Dia Mundial do Rock, celebrado em 13 de julho, o Grande ABC aproveitou a oportunidade para homenagear o gênero musical. Neste sábado, o SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC) promoveu o Festival Rock ABC, com apresentações de nomes como a banda Dead Fish, enquanto Ribeirão Pires fechou o primeiro dia do Rock This Town Festival com programação que relembra clássicos dos anos 1950.

Na 5ª edição do Festival Rock ABC, o palco montado na sede do SMABC, em São Bernardo, recebeu Dead Fish, com turnê baseada nos 32 anos de estrada da banda. O evento, com entrada solidária, também teve apresentações de Grinding Reaction, Death Magic, Rima Livre e DJ Nicolas Miranda.

Já em Ribeirão, o Paço Municipal foi dominado por uma viagem no tempo para a década de 1950. A programação musical deste sábado ficou por conta dos shows de Henry Paul Trio e Los Clandestinos. “Esse fim de semana é dedicado à cultura rock and roll, mas nossa cidade conta com um rico calendário de eventos e projeto de mais de 100 atrações por ano com opções para todas as idades”, comentou o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL). “Nossa cidade voltará a figurar entre os melhores destinos de lazer e cultura em todo o Grande ABC”, concluiu.

A programação do Rock This Town continua neste domingo (16), das 12h às 20h, na Rua Miguel Prisco, número 288, no Centro de Ribeirão.

Realizado pela Rockers in Brazil, com apoio da Prefeitura, o evento reúne diversas atrações de época com pin-ups, teddy boys e girls, dançarinos e muita música com bandas de rockabilly e covers do rei do rock, Elvis Presley. Também oferece gastronomia temática e vendas de vinis, livros antigos, roupas vintage e acessórios.

Para entrar, é possível doar um quilo de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar) ou ração para animais de estimação.