Entulho é única lembrança da Ford

16/07/2023 | 08:05



Quase quatro anos se passaram desde que a Ford encerrou suas atividades em São Bernardo. E até hoje o terreno de 1 milhão de metros quadrados, que abrigava um dos símbolos da indústria automotiva do Brasil, segue sem nenhuma atividade. Na vasta área onde eram produzidos milhares de veículos até outubro de 2019, hoje nada acontece. Da icônica fábrica – um dos orgulhos de São Bernardo e do Grande ABC – restaram apenas pilhas de entulho. A gigantesca placa azul, com as quatro letras em branco, foi substituída por outra, que anuncia o aluguel de áreas em centro logístico.

O imenso lote, adquirido em junho de 2020 pela Construtora São José, por R$ 550 milhões, ainda não ganhou uma nova função. O movimento das carretas cegonha levando carros novos foi substituído pelo vaivém de caminhões carregados de terra. A reportagem procurou a empresa, mas não obteve resposta.

A inatividade da vasta área se espalhou pelo entorno. Na vizinhança da antiga montadora é possível detectar inúmeras placas de ‘Aluga-se’ coladas nas janelas e nos portões dos imóveis. Os poucos estabelecimentos comerciais que ainda se encontram ativos apresentam dificuldades após a saída da empresa norte-americana.

Maria José da Silva, dona de um restaurante nas imediações do terreno, diz que a saída da empresa dificultou muito no comércio. “Atrapalhou 100%. Trabalho 20 há anos aqui e estou pensando em encerrar (as atividades)”, confessa a comerciante, que hoje vê somente os inúmeros caminhões cheios de terra e entulho saindo. Desde que a Ford saiu está assim”, completa.

José Valdir, também comerciante do entorno, se mostra mais otimista.“Dificultou um pouco, mas acredito que vai melhorar”.

FIM DE UM CICLO

Em fevereiro de 2019, a Ford anunciou o encerramento das operações na fábrica, após 52 anos de atividade. A montadora produziu modelos clássicos como Escort XR3, Corcel e Del Rey e chegou a empregar 12 mil funcionários na década de 1980. No último ano de funcionamento, tinha cerca de 2.800 trabalhadores.

Na época do fechamento,a Ford produzia em São Bernardo apenas caminhões e o automóvel Fiesta, que foram descontinuados. Naquela época, a empresa anunciou que não atuaria mais no ramo de veículos pesados na América do Sul.

Após o anuncio do fechamento, surgiram boatos de que outras empresas automobilísticas poderiam assumir a planta. O mais forte envolvia a Caoa Chery. Depois de várias tratativas, inclusive com a intervenção da Prefeitura e do governo do Estado, o negócio não prosperou.

Em novembro de 2021, a equipe do Diário esteve no local para acompanhar o início das demolições dos galpões da antiga fábrica. Naquela época, os icônicos totens já tinham sido retirados, mas ainda era possível visualizar o prédio de tijolos da montadora. No mês seguinte, durante as obras, um prestador de serviços morreu por conta de uma descarga elétrica.

No mesmo ano, a empresa anunciou o encerramento da produção de veículos no Brasil, fechando as fábricas de Taubaté (Vale do Paraíba) e Camaçari (Bahia), que agora foi comprada pela chinesa BYD.