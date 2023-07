Padilha presta solidariedade a Alexandre de Moraes e sua família, após ataques em Roma

15/07/2023 | 17:29



O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, prestou solidariedade ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Em publicação nas redes sociais, Padilha disse confiar que as autoridades competentes garantirão a responsabilização dos acusados.

"Toda solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes e à sua família, agredidos por antidemocratas. A defesa do Estado de Direito e a segurança de nossas instituições, incluindo de seus agentes públicos, são pilares essenciais da democracia", escreveu Padilha neste sábado, 15. "Confiamos que as autoridades competentes conduzirão uma investigação rigorosa, garantindo que os responsáveis sejam responsabilizados perante à Justiça", acrescentou o ministro.

Moraes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi hostilizado nesta sexta-feira, 14, por um grupo de brasileiros no aeroporto internacional de Roma, na Itália. Uma mulher identificada como Andréia xingou o ministro de "bandido, comunista e comprado". Os termos costumam ser usados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro contra integrantes da Suprema Corte.

Na sequência, um homem identificado pela Polícia Federal como Roberto Mantovani Filho reforçou os xingamentos e chegou a agredir fisicamente o filho do ministro. Um outro homem identificado como Alex Zanatta Bignotto se juntou aos dois agressores disparando palavras de baixo calão. Os dois são empresários de São Paulo.