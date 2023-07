Ramalhão perde e terá de decidir vaga na Série D na última rodada

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



15/07/2023



O Santo André foi derrotado de virada pelo Vitória-ES, fora de casa, e perdeu a oportunidade de garantir vaga na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência. O revés por 3 a 1 fez com que o Ramalhão tenha que decidir o futuro na competição no próximo domingo, dia 23, contra o Democrata-MG, no Estádio Bruno José Daniel.

Para o Ramalhão, uma vitória simples assegura passagem para a próxima fase da Série D. Isso porque o Santo André não seria alcançado justamente pelo Vitória-ES e garantiria a quarta colocação. Um empate ou derrota ramalhina em casa fará com que o time da região torça contra os capixabas, que enfrentam o Resende-RJ, no Rio de Janeiro. O Resende-RJ encara o Democrata-MG nesta segunda e, se vencer, também tem chances matemáticas de classificação.

O time do Grande ABC fez um bom primeiro tempo - e terminou a primeira etapa na frente, com gol de Alexiel, que resvalou na bola após jogada pela esquerda. Porém, na segunda etapa, o Vitória-ES voltou melhor, pressionando e contando com apoio da torcida.

Tony marcou o empate, de pênalti - cometido pelo próprio Alexiel, que abriu o braço em lance bobo. A virada veio na sequência, mas em uma jogada duvidosa. Gaúcho parecia estar impedido ao completar, de cabeça, cobrança de falta pela direita. A arbitragem confirmou o gol.

Na reta final da partida, o Vitória-ES se fechou bem e apostou nos contra-ataques. O técnico do Ramalhão, Matheus Costa, colocou o time para frente, porém, os planos foram por água abaixo com a expulsão de Nelsinho Júnior (ele parou uma jogada clara de gol). Já abatido, o Santo André sofreu o terceiro gol, de Gabriel, em rápido contragolpe dos capixabas.