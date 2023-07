Artur destaca confiança em Abel e promete retomada de confiança no Palmeiras

15/07/2023 | 16:35



Desfalque na eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil, pois já havia jogado a competição pelo Red Bull Bragantino, o atacante Artur destacou a confiança do elenco no trabalho do técnico Abel Ferreira e garantiu que a equipe está preparada para dar a volta por cima. O próximo compromisso é neste domingo, quando enfrenta o Internacional, às 18h30, no Beira-Rio, pela 15ª rodada do Brasileirão.

"A gente sabe do momento que está passando, mas o grupo é forte, unido, focado. O Abel destaca bastante isso, que tem total confiança em nós e a gente nele. Então acho que é manter o foco e a concentração para um jogo muito difícil lá no Rio Grande do Sul. Nos preparamos para retomar a confiança e os três pontos", disse Artur.

O atacante ainda citou o que o Palmeiras espera encontrar no Sul. "Sabemos a dificuldade do jogo contra o Internacional. Não é fácil, ainda mais com o frio, adversário difícil. Estamos ligados, o Abel nos pede foco, estar concentrados 100%, e é isso que vamos fazer. Nos preparamos durante esse curto tempo que tivemos, esperamos fazer uma boa viagem e um belo jogo", afirmou.

Artur chegou ao Palmeiras a pedido do técnico Abel Ferreira e rapidamente entrou no time titular. Ele marcou nove gols desde o seu retorno ao clube. "A rápida adaptação vem de um elenco muito unido. Desde que eu cheguei, eles me abraçaram, me deram total confiança para fazer meu trabalho, e estou trabalhando forte com eles. É em um trabalho coletivo que o individual aparece. Fico feliz de fazer gols, ajudar a equipe, mas, o mais importante, é estar ligado e concentrado para retomar a confiança e as vitórias", disse

Para a partida deste domingo, o Palmeiras não terá o lateral Mayke, suspenso. Com isso, Marcos Rocha volta ao time titular. No ataque, Artur assume a vaga de Endrick. A equipe alviverde ocupa a quinta colocação no Brasileiro, com 24 pontos.

O provável Palmeiras para domingo tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.