Moradores do Parque Anchieta passam 40 horas sem energia elétrica na rua

Da Redação



15/07/2023 | 16:11



Os moradores da Rua Professor Francisco Antunes, no Parque Anchieta, em São Bernardo passaram mais de 40 horas sem energia elétrica nos postes públicos. O problema começou na quinta-feira, após fortes rajadas de vento que afetaram o Grande ABC, e só foi resolvido por volta das 6h deste sábado (15).



De acordo com fontes do Diário, as quedas de energia no Bairro são frequentes. Devido ao vendaval que ocorreu nessa semana, a situação na rede elétrica da região foi ainda mais prejudicada, com demora no retorno da Enel Distribuição São Paulo.



As rajadas de vento na quinta-feira provocaram quedas de quedas de árvores e galhos em diversos pontos, além de outros objetos que foram lançados sobre a rede elétrica.



Em nota, a Enel declarou que restabeleceu a energia para 90% dos clientes que tiveram o fornecimento afetado. “A distribuidora observou um aumento de até seis vezes no número de chamados por falta de energia em relação a um dia normal e dobrou as equipes em campo, priorizando o atendimento aos casos mais críticos. Em alguns pontos o atendimento é mais complexo, pois é necessário reconstruir trechos inteiros da rede danificada”, pontuou sem maiores detalhes em relação ao caso no Parque Anchieta.