Após título em Wimbledon, Vondrousova lembra dificuldades superadas: 'o tênis é maluco'

15/07/2023 | 14:40



A checa Marketa Vondrousova relembrou as dificuldades que enfrentou para estar em quadra neste sábado e se tornar a primeira tenista não cabeça de chave a conquistar o troféu de Wimbledon. Logo após a vitória por 2 sets a 0 sobre Ons Jabeur, a checa celebrou a conquista, que veio após uma sequência de difíceis lesões nos últimos anos.

"Eu realmente não sei o que está acontecendo agora. Que sensação incrível. Depois de tudo que passei - eu estava engessada a esta altura do último ano - é maravilhoso que eu esteja de pé aqui segurando o troféu. O tênis é maluco", afirmou Vondrousova.

"Primeira não cabeça de chave, amei isso. Eu tomarei algumas cervejas. Foram duas semanas muito exaustivas e eu apenas tentei me recuperar nos últimos dias. Estava muito nervosa antes do jogo, e agora estou apenas muito grata", completou a checa.

Há um ano, Vondrousova estava totalmente impossibilitada de jogar tênis, após passar por uma intervenção cirúrgica no pulso esquerdo. Desde que perdeu a final de Roland Garros em 2019, ela chegou a lesionar também o pulso direito e um dos cotovelos.

Depois de ficar de fora de abril a outubro, ela terminou a última temporada em apenas 99º lugar. Marketa chegou a Wimbledon em 42º lugar e foi a primeira mulher não cabeça de chave a chegar à final em Londres em 60 anos - a última, vice-campeã de 1963, Billie Jean King, estava sentada na primeira fila do Royal Box neste sábado ao lado de Kate Middleton, a princesa de Gales.

Com o feito de se tornar a primeira vencedora não cabeça de chave em Wimbledon, a checa chegará à 10ª posição do ranking da WTA na próxima segunda-feira. Vondrousova bateu a tunisiana Ons Jabeur por 2 sets a 0 (duplo 6/4).

Primeira tenista Arabe e do norte da África a chegar à final de simples em qualquer Grand Slam, Jabeur acumula retrospecto ruim em finais de majors. Aos 28 anos, ela também perdeu em Wimbledon para Elena Rybakina e perdeu a final do Aberto dos Estados Unidos para Iga Swiatek no ano passado.

"Esta é a derrota mais dolorida da minha carreira. Hoje será um dia muito difícil para mim, mas não irei desistir. Voltarei mais forte para vencer este Grand Slam um dia", disse Jabeur aos prantos após o jogo.