Escola Livre de Teatro abre vagas para núcleos de pesquisa

Da Redação



15/07/2023 | 14:24



A Escola Livre de Teatro de Santo André está com inscrições abertas até 21 de julho (sexta-feira) para processos seletivos de vagas remanescentes voltadas a aprendizes para núcleos de estudo e pesquisa.

Para se inscrever as pessoas interessadas devem ter 18 anos completados até 26 de fevereiro de 2023. As convocatórias dos processos estão disponíveis nos links: http://acesse.santoandre.br/VagasTerreirosdeEstudo e http://acesse.santoandre.br/VagasNucleosdePesquisa. As atividades são gratuitas.

As vagas disponíveis são para os Terreiros de Estudo: O Ymagynáryo como Terrytóryo, Teatro Trans Travesti, Teatralidades Pretas e Teatro de Rua: O Mundo como Cena; e para os Núcleos de Pesquisa: Histórias do Teatro, Sonoridades, Mulheres em Movimento – Teatro e Sociedade, e Musicalização – Tambores como Forma de Expressão.

De acordo com a convocatória, o processo seletivo acontecerá no período de 31 de julho a 3 de agosto no Espaço CASA, na Avenida Industrial, 1.740, bairro Jardim. O resultado da seleção será divulgado na plataforma CulturAZ em 4 de agosto e as atividades terão início a partir de 7 de agosto.

Todas atividades serão realizadas na modalidade presencial, com encontros no Teatro Conchita de Moraes, na Praça Rui Barbosa, 120, Santa Teresinha, e no Espaço CASA.

História

A Escola Livre de Teatro, equipamento da Secretaria de Cultura de Santo André, é um centro de formação, pesquisa e experimentação das linguagens teatrais de acesso público e gratuito. Criada em 1990, sua pedagogia é baseada em processos de pesquisa em que se propõe um caminho de construção da liberdade artística através de vivências teatrais que buscam relações de aprendizado horizontais, focadas em trajetórias artísticas comprometidas com o pensamento e a prática coletivos.

Em 2023, a escola oferece dez Núcleos de Pesquisa e quatro Terreiros de Estudo, além do Núcleo de Formação de Atores e Atrizes.