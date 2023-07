Paço de Santo André recebe atividades de lazer neste fim de semana

Da Redação



15/07/2023 | 13:21



O estacionamento do Paço Municipal de Santo André estará repleto de atrações gratuitas para toda a família no sábado (15) e no domingo (16). O público poderá curtir jogos, brincadeiras, mini quadras esportivas, espaço kids, recreadores, triciclo família e praiano, brinquedos infláveis e mais uma programação musical especial que vai agradar quem gosta de dançar.

No sábado, as atividades serão realizadas das 13h às 19h, com apresentação do Forró Pé de Calçada, um grande encontro e baile de forró, que ao som de DJs apresenta ao público um repertório com xote, xaxado e baião, para aprender, trocar experiências e dançar.

No domingo, o evento começa às 10h e segue até as 17h. A parte musical ficará por conta de dos DJs Zelé e Samuel Mouss, que trarão o pop, o rock e o flashback ao Paço Municipal. Os convidados prometem levar as melhores músicas dos anos 80, 90 e 2000 para fazer o público se divertir e dançar os famosos “passinhos”, que foram o auge das pistas de dança nas décadas de 80 e 90.

Nos dois dias, o público poderá levar bicicletas, skates e patins. Os pets serão bem-vindos.