Mariana Goldfarb abre o coração e faz desabafo sobre anorexia: Eu me cobro demais

15/07/2023 | 14:11



Mariana Goldfarb já passou por altos e baixo. Na última sexta-feira, dia 14, ela usou as redes sociais para abrir o coração e desabafar sobre a pressão que vem sofrendo nos últimos em relação ao seu corpo.

A ex-esposa de Cauã Reymond relembrou a batalha contra a anorexia e destacou a importância de lidar diariamente com as cobranças relacionadas à estética da imagem.

Eu me cobro demais. Estou me preocupando, sim, com minha imagem, meu corpo, se engordei ou não. Isso é uma prisão para nós mulheres. Às vezes eu acho que não participo mais desse cenário, que não estou mais inserida nisso, que me desvinculei e não pertenço mais a esse mundo que se preocupa, mas me preocupo. Cada vez menos, até porque eu tive uma anorexia, mas estaria sendo extremamente hipócrita se falasse que não. Eu pertenço, com consciência, trabalhando isso na minha análise, mas a pressão estética implementada pela sociedade é tão forte que sinto que preciso lutar contra isso diariamente, afirmou nos Stories do Instagram.

E continuou:

Por mais que eu lute contra e esteja muito melhor, ainda busco a aprovação dos outros referente ao meu corpo. Isso é sério, isso é grave. O externo, na nossa sociedade, infelizmente, ainda é mandatório. A maneira que a gente tá fisicamente ainda é o assunto principal. Fazendo parte dessa engrenagem, sendo vítima e sendo algoz, porque sei que tenho essa parcela, como eu faço? Aceito opiniões... acho que não é nem o olhar de vocês sobre mim, mas o que eu acho que vão pensar sobre mim. Na verdade, a questão é sempre a gente.