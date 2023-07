Ex-diretor de Gugu Liberato defende Marlene Mattos em polêmica com Xuxa Meneghel e dispara: - Nenhuma palavra de gratidão?

15/07/2023 | 14:11



Meteu a colher! Homero Salles, ex-diretor de Gugu Liberato, decidiu se enfiar no meio da treta entre Xuxa Meneghel e Marlene Mattos. Através de um texto publicado no LinkedIn, ele expôs sua opinião e tomou o lado da ex-empresária da apresentadora.

O diretor de programas contou que não é próximo de Marlene, mas, certa vez, se encontrou com Meneghel e Mattos, dando o relato de como foi tratado pelas duas na ocasião, que teria acontecido na casa da loira:

Já vou adiantando que não sou amigo da Marlene, estive com ela apenas uma vez quando gravei na casa rosada [antiga residência de Xuxa em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro], e ela me tratou com educação, porém, fria e e desinteressada em ser simpática. Até aí, nada demais, estava lá para trabalhar e não para fazer amigos.

Na sequência, Homero revelou que acredita que Xuxa esteja se usando das antigas brigas com a empresária para fazer com que as pessoas assistam ao seu documentário:

Para esse lançamento precisavam de um gancho para divulgação. E qual foi o gancho escolhido? Parabéns a quem acertou, ganhou um pirulito: é a dona Marlene. Trechos divulgados enfatizam e demonizam a ex-diretora, insistindo sobre Marlene ser um monstro perante à legião de seguidores, traumas causados, prejuízos psicológicos, blá-blá-blá. Espera aí, nenhuma palavra de gratidão? Não houve direcionamento, dedicação e suporte profissional para impulsionar sua carreira?

No final do longo texto, Homero voltou a defender Marlene, não deixando de lado a possibilidade de realmente ter existido brigas ao longo dos muitos anos que as duas conviveram:

Nenhuma das duas é santa, mas existe um limite para o marketing ou vale tudo? Marlene pode ter exagerado e pode até ter dado alguns dos motivos alegados por Xuxa, mas essa insistência em gerar polêmica leva ao absurdo de execrar.