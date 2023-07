Virginia Fonseca rebate supostas críticas de Paola Carosella: Pior é que eu gostava dela

15/07/2023 | 13:11



Fala o que quer, ouve o que não quer? Virginia Fonseca não gostou nadinha dos comentários de Paola Carosella e decidiu hablar! Isso porque, na última sexta-feira, dia 14, a chef de cozinha causou burburinho no podcast Podpah ao alfinetar os influenciadores que, segundo ela, produzem conteúdos considerado fúteis.

- Tem muitas celebridades e pessoas com trilhões de seguidores, que quando você olha o que elas fazem, é tudo meio falso... As pessoas assistem e gostam do que a gente faz, vocês [apresentadores]? É porque é verdadeiro. Enquanto tem criadoras de conteúdo ou influencers que têm 42 milhões de seguidores e só postam fotos de b***a, eu fico olhando?, disparou Paola, ressaltando que a verdade é o que cativa o público.

Na mesma hora, os internautas apontaram que a indireta era para Virginia. Fato é que, horas depois, a esposa de Zé Felipe usou a Threads, nova rede social, para rebater a crítica.

Pior é que eu gostava da Paola, mesmo ela sendo chef de cozinha e eu não entender absolutamente nada sobre [risos]. Mas enfim, faz parte... Cada um externa o que tem dentro de si. Eu nunca perderia meu tempo indignada com a fama de outra pessoa. Sei que cheguei muito longe e isso assusta, mas só estou aqui porque Deus permitiu e toda honra e gloria a Ele sempre, escreveu.

E não parou por aí. Fonseca ainda compartilhou nos Stories do Instagram uma arte com a seguinte frase:

Quem está torcendo contra vai me ver dando certo do mesmo jeito, porque maior que a maldade é o propósito de Deus em minha vida, dizia a publicação.

Eita!