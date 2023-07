Tom Holland recebe elogios da web após cena de sexo com outro homem viralizar

15/07/2023 | 13:11



O nome do britânico Tom Holland caiu na boca do povo desde que ele apareceu nas telonas como o super-herói Homem-Aranha. Mas, desta vez, o que voltou a colocá-lo nos holofotes é o seu novo projeto: a série Entre Estranhos.

Na produção, Tom vive Danny Sullivan, um jovem que foi preso por ser suspeito de um crime e revela à interrogadora que sofre de transtorno de múltiplas personalidades. No episódio mais recente, o ator protagonizou uma cena caliente que chamou a atenção da web.

Os elogios se deram pela versatilidade do artista, já que ele precisou sair da caixinha e contracenar em uma cena de sexo com outro homem. No momento em que tudo está acontecendo, Danny está passando por uma de suas personalidades femininas, a Ariana.

Nas redes sociais, os fãs do britânico não pouparam elogios pela atuação e desenvoltura de Holland:

Atuação incrível do Tom Holland. Brilha, Tom Holland, brilha.

Simplesmente Tom Holland interpretando três personagens em um minuto.

Eu estou completamente obcecado por essa série, Tom Holland entregou a atuação da vida dele. Muito obrigado por isso.