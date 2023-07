Maraisa surge pela primeira vez de mãos dadas com novo namorado

15/07/2023 | 12:10



Já dizia a dupla Maiara e Maraisa: Tanto amor guardado tanto tempo! Alô, alô... Alerta de casalzão na área. Na última sexta-feira, dia 14, Maraisa foi vista pela primeira vez de mãos dadas com o novo namorado, Fernando Mocó.

A dupla sertaneja se apresentou em Jacareí, interior de São Paulo, e as irmãs não pouparam gogó, viu! Apesar do frio, elas elevaram a temperatura do lugar.

Maraisa chegou agarradinha com o mozão. E detalhe: a cantora não desgrudou do empresário nem na hora de tirar fotos com os fãs.