Vasco confirma contratação do técnico argentino Ramón Díaz, ex-Al Hilal

15/07/2023 | 11:24



O Vasco da Gama finalmente anunciou seu novo treinador, o argentino Ramón Díaz. O técnico de 63 anos estava no Rio de Janeiro desde quarta-feira e chegou a treinar o time, mas ainda não havia sido oficializado. O treinador chega ao Vasco após passagem de duas temporadas pelo Al Hilal, da Arábia Saudita.

Ramón Díaz assina contrato de um ano e meio, até o fim de 2024, com o time carioca e chega com a responsabilidade de evitar mais um rebaixamento da equipe de São Januário. Além dele, o Vasco confirmou a chegada dos auxiliares Emiliano Díaz e Juan Romanazzi, do preparador físico Diego Pereira e do analista de desempenho Damian Paz.

Em 2020, Ramón Díaz foi personagem de um caso curioso ao acertar com o Botafogo e ser demitido antes de estrear. Com problemas de saúde, o treinador precisou ficar afastado e teve sua estreia adiada. Como o Botafogo lutava contra o rebaixamento, o clube optou por rescindir o vínculo antes mesmo da estreia.

Na Arábia Saudita, Ramón Díaz conquistou três vezes a liga nacional, duas copas nacionais e também foi finalista do último Mundial de Clubes. Esta foi a segunda passagem do treinador pelo Al Hilal, além de já ter comandado o Al Ittihad rapidamente.

O argentino iniciou sua carreira como técnico no River Plate e foi campeão da Libertadores de 1996 pelo clube. Ele também acumula passagens por San Lorenzo (ARG), Independiente (ARG), América (MEX), Libertad (PAR), Ittihad Club (SAU) e Al-Nasr SC (EAU), além da Seleção do Paraguai.

Na quarta-feira, o treinador chegou a ser recebido por torcedores e jornalistas em aeroporto do Rio de Janeiro e foi direto para o CT Moacyr Barbosa. O comandante esteve à frente dos treinamentos do elenco na quinta e sexta-feira A estreia de Ramón deverá ser contra o Athletico Paranaense no outro domingo (23). De 14 jogos no Brasileirão, o Vasco perdeu nove, empatou três e venceu apenas dois, o que o coloca na penúltima colocação, na zona de rebaixamento.