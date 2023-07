Presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol faz visita surpresa à Ucrânia em demonstração de apoio

15/07/2023 | 11:00



O presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, fez hoje uma visita surpresa à Ucrânia, oferecendo uma aparente demonstração de apoio ao país em sua guerra com a Rússia. É a primeira visita à Ucrânia desde o início do conflito há quase 17 meses.

O líder sul-coreano deve manter conversas com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, no final do dia, disse o assessor sênior de Yoon para assuntos de imprensa, Kim Eun-hye.

A Coreia do Sul, um importante aliado dos Estados Unidos na Ásia, aderiu às sanções internacionais contra a Rússia e forneceu à Ucrânia apoio humanitário e financeiro, mas não forneceu armas por conta de uma política contra o envio a países ativamente envolvidos em conflitos.

No início deste mês, Yoon disse em respostas por escrito a perguntas da Associated Press que suprimentos de equipamentos de desminagem, ambulâncias e outros materiais não militares "estão em andamento" após um pedido da Ucrânia.

"O governo da República da Coreia está firmemente comprometido em se juntar ativamente aos Estados Unidos e outras democracias liberais nos esforços internacionais para defender a liberdade da Ucrânia", disse Yoon.