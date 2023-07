Charge do dia

Seri

Diário do Grande ABC



15/07/2023 | 10:33



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC dará prioridade aos projetos das cidades consorciadas à entidade no envio de pleitos ao PPA (Plano Plurianual) do governo federal. O planejamento orçamentário da União para os próximos quatro anos teve passo importante ontem, com a realização de plenárias.