Pedro Scooby volta a falar sobre boatos de traição: Eu devo desculpas à minha mulher

15/07/2023 | 10:10



Senta que lá vem história! Pedro Scooby usou as redes sociais na noite da última sexta-feira, dia 14, para retomar o assunto da suposta traição. Isso porque o surfista, que é casado com Cintia Dicker, foi visto saindo da festa de Vini Jr. com uma mulher anônima. Contudo, segundo ele, tudo não passou de um mal entendido e a história virou uma novela mexicana.

- Isso está deixando de ser uma novela mexicana e está virando um circo. Se eu não falo nada, eu estou consentindo. Se eu falo alguma coisa, eu estou tentando me justificar. Ou seja: as pessoas nunca estão satisfeitas com nada, porque aqui na internet todo mundo é perfeito, disse nos Stories do Instagram.

E completou:

- Se eu voltei tarde de uma festa que eu fui com o consentimento da minha mulher, se eu dei carona para alguém, eu devo desculpas à minha mulher. E foi o que eu fiz. Eu pedi desculpas para ela e a gente está bem. A vida é assim: a gente vai evoluindo, vai aprendendo, vai se adaptando e entendendo o que é melhor para a nossa relação [?] E o que acontece diz respeito à gente.

Eita!