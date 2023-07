Citi quer lançar vendas de duas franquias de varejo na Ásia e deixar Polônia

15/07/2023 | 07:30



O Citi prevê avançar novas casas em sua estratégia de deixar o varejo bancário em 14 mercados da Ásia, Europa e Oriente Médio, além do Brasil. Ainda neste ano, o banco deve iniciar o processo de venda das duas franquias restantes no continente asiático e retomar a saída da Polônia. Em paralelo, espera concluir a separação dos negócios do seu banco no México, o Banamex, até o ano que vem, e depois partir para uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), o que é esperado para ocorrer até 2025.

"Como parte de nosso esforço de simplificação, esperamos lançar as vendas de nossas duas franquias de varejo restantes na Ásia até o fim do ano e planejamos reiniciar o processo de saída na Polônia", disse a presidente do Citigroup, Jane Fraser, em teleconferência com analistas e investidores, para comentar os resultados do banco, anunciados mais cedo.

A banqueira reafirmou ainda a intenção do Citi de fazer um IPO do seu banco de varejo no México, depois de tentar vendê-lo, mas sem sucesso. O processo de venda do Banamex teve como entrave a pressão do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador. Bancos como o espanhol Santander e o brasileiro Itaú Unibanco, que comprou a operação de varejo do Citi no Brasil, chegaram a avaliar o ativo.

A mudança de rota quanto ao Banamex foi anunciada em maio último e o IPO já era uma das possibilidades previstas pelo gigante de Wall Street.

Segundo Fraser, a expectativa do banco é concluir a separação total dos dois negócios do Banamex, atacado e varejo, no ano que vem, em preparação para o IPO. A abertura de capital da unidade voltada a consumidores e pequenas e médias empresas é esperada para 2025.

Se concluída, será a primeira abertura de capital que o Citi fará de um negócio de varejo desde que o banco decidiu deixar o segmento para se concentrar na área de atacado em 14 mercados da Ásia, Europa, Oriente Médio, África e México, fora o Brasil. Desde então, nove acordos de vendas já foram assinados, com desinvestimentos concluídos na Austrália, Bahrein, Malásia, Filipinas, Tailândia, além de Vietnã e Índia, cujas conclusões foram anunciadas em março deste ano.

"Estou satisfeita com o progresso nesta estratégia", disse Fraser, acrescentando que o banco, após esse processo, tende a reduzir sua base de despesas diante de uma estrutura mais enxuta. A banqueira disse ainda que o Citi está prestes a iniciar os testes de aceitação de um novo sistema para os seus negócios de varejo.