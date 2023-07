Clube de veículos antigos de Mauá promove doação de sangue

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



15/07/2023 | 08:45



Integrantes do Popular Nation Aircooled, de Mauá, realizam neste domingo (dia 16) a quinta edição do Blood is Life, evento de doação de sangue, no Banco de Sangue de São Paulo, na Rua Tomas Carvalhal, 711, no Bairro do Paraíso, na Capital. A bordo de Fuscas, Brasílias, Kombis e outros veículos com motores refrigerados a ar, eles seguirão para o local, onde farão um encontro de carros antigos, seguido de doação de sangue.

O Blood is Life começou a ser realizado no ano passado e, desde então, já foram realizados quatro eventos. O último deles em março deste ano, quando 14o pessoas se candidataram a doar. Deste total, 118 efetivaram a coleta, já que 22 delas, por motivos diversos – tatuagem recente por exemplo – não puderam participaram da coleta.

Segundo os organizadores, no domingo a CET (Companhia de Engenharia de Trânsito) fecha a rua do banco de sangue para que os integrantes do Popular Nation e de outros clubes de bairros da Capital e Região Metropolitana possam se reunir.

Neste domingo, a ação será realizada em outros Estados. De acordo com os organizadores, haverá coletas simultâneas em Curitiba (Paraná), Blumenau (Santa Catarina), Rio de Janeiro e Distribo Federal.

A doação de sangue é um ato que pode salvar vidas. Doar é um ato de amor. Além disso, geralmente os hemocentros atuam com estoques baixos, o que pode resultar no cancelamento de cirurgias ou mesmo na perda de vidas.

Os interessados em participar, mesmo que não possuam carros antigos e refrigerados a ar, podem se informar pelo perfil do Popular Nation nas redes sociais.