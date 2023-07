Artista andreense leva experiência da Emia para todo o Brasil

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



15/07/2023 | 08:45



“Se não for para trazer uma reflexão ao público presente, não me interessa a arte”, diz Ricardo Gamba, 44 anos. Fruto do ensino de arte da Emia (Escola Municipal de Iniciação Artística) Aron Feldman, em Santo André, o diretor artístico e dramaturgo andreense com passagens por grandes teatros do Brasil, produção de grandes shows e canais de televisão, transporta o que aprendeu na cena artística do Grande ABC da década de 90 nas mais diversas expressões artísticas: teatro, TV, arte-educação e, em breve, cinema.

“Comecei bem cedo, desde pequeno tinha vontade de fazer teatro, sem nem saber o que era. Com oito anos colocava todo mundo em casa para ficar assistindo às coisas que eu criava”, conta Ricardo. Na EMIA, o artista encontrou um “parque de diversões”, onde aprendeu as primeiras técnicas artísticas, com 13 para 14 anos já entrou para a turma de adultos. “No grupo de adultos comecei a conhecer os artistas da cidade, fazendo teatro amador e montando companhias, isso na década de 90, onde a Escola Livre de Teatro estava iniciando, e ela foi um marco, não só para Santo André, mas para a América Latina”, relata Ricardo, sentado em uma das poltronas do novo Conchita de Moraes, em Santo André.

A Escola Livre de Teatro de Santo André é um centro de formação, pesquisa e experimentação das linguagens teatrais de acesso público e gratuito. Desde 1990 mantida pela Secretaria de Cultura da Prefeitura da cidade de Santo André, a ELT é um espaço que proporciona atividades nas diversas áreas do fazer teatral. “A qualidade de ensino no local era indiscutível. E era realmente livre, sem compromisso de fazer curso para o mercado profissional, vinha com uma vanguarda de ensinar o que os grandes mestres mundiais ensinavam. Era uma cidade que estava se fomentando artisticamente. Formávamos grupos e se apresentávamos nas sete cidades”, relembra

Mesmo com o desejo de seguir na área de teatros, Ricardo relembra que, na época, “o mercado ia pedindo outras coisas”, e assim foi se descobrindo em outros lugares para poder se manter. Assim iniciou na arte-educação, com projetos nas comunidades, aos 18 anos. “Quando a criança prefere ir à aula de teatro do que uma boca de fumo já é um diferencial”, afirma.

A partir disso, Ricardo foi morar em Santa Catarina, após três anos longe, retornou a região para trabalhar em outro município do Grande ABC, Ribeirão Pires. Na época resolveu estudar Rádio e TV, ampliando o laço de conexões com outros meios artísticos. Assim, acumulou experiências me espetáculos como O Reizinho Mandão, adaptação do livro homônimo de Ruth Rocha – que rodou o Brasil por cinco anos, o musical Cartola: o mundo é um moinho, e em Dona Ivone Lara - Um sorriso negro, o musical (Disponíveis na TV Brasil). Com o roteirista Elisio Lopes Jr., Ricardo participou ainda da produção de shows de grandes nomes da música brasileira, como Ivete Sangalo e Iza, daí passou a intercalar momentos no teatro e na TV.

“Hoje sou muito mais diretor do que ator, estou como diretor assistente do Elisio Lopes Jr. no musical A Peleja da Santa Dulce dos Pobres que estreia em Salvador no dia 13 de outubro. Além disso, estou como autor do Cia Mia , que estreia neste sábado, atuando também porque às vezes dá vontade de subir no palco, além do projeto de mais dois shows”, conta Ricardo. A Cia Mia Gato, da qual o artista faz parte, é especializada em desenvolver atividades para crianças.

Em 2022, Ricardo atuou como diretor artístico na Golden State da Rio2c e atuou como Assistente de Direção da TV Globo. Com imensa trajetória, o diretor artístico e dramaturgo tem novos projetos, como produzir um documentário, mas relembra com carinho do lugar em que saiu. “Hoje eu sou um artista que desenvolve processos artísticos como eu pensei lá atrás, quando comecei minha carreira de ator aqui, nessa praça do Conchita de Moraes (Praça Rui Barbosa) fazendo teatro de rua. Acredito que a arte transforma a vida das pessoas”, finaliza.

Ricardo Gamba irá se apresentar neste e no próximo final de semana – dias 15, 16, 22 e 23 de julho, às 15h –, no Teatro Giostri (Rua Rui Barbosa, 201, Bela Vista, na Capital). Os ingressos podem ser adquiridos pelo link (https://bileto.sympla.com.br/event/84120/d/201802/s/1366091).