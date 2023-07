Ramalhão pega o Vitória-ES e pode garantir hoje a classificação

Cleber Ferrette

Do Diário do Grande ABC



15/07/2023 | 10:55



O Santo André está a uma vitória da classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Caso vença o Vitória hoje à tarde (15h) no Espírito Santo, o Ramalhão garante, pelo menos, a quarta posição do Grupo C, uma vez que a equipe chegaria aos 21 pontos e não poderia ser mais alcançado pelo quinto colocado. A partida de logo mais marca a penúltima rodada da competição. Mesmo que não vença, a equipe da região ainda terá chance de classificação na próxima semana, jogando em casa contra o Democrata-MG.

“O nosso planejamento visa a classificação e, se for possível, no sábado (hoje), atingindo o nosso objetivo com uma rodada de antecedência, Respeitamos muito a equipe do Vitória, sabemos da dificuldade que vamos encontrar, mas estamos preparados e cientes do nosso objetivo dentro da competição”, disse o diretor executivo do clube, Marco Gama.

COPA PAULISTA

No domingo (16), às 10 horas, o Santo André B enfrenta a Portuguesa Santista pela terceira rodada da Copa Paulista. O jogo será no Estádio Ulrico Mursa, no litoral. O Ramalhão ainda não venceu na competição. Já a Lusa santista é a segunda colcolocada e pode assumir a liderança em caso de vitória.