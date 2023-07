São Bernardo busca recuperação diante do Manaus no AM

João Tollotti

Especial para o Diário



15/07/2023 | 09:46



Em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão Série C, o São Bernardo FC busca retomar o caminho das vitórias logo mais, às 16 horas, na Arena Amazônia, contra o Manaus. A equipe da região está em um jejum de seis jogos sem vencer, com três empates consecutivos nas últimas rodadas.

Esse período sem vencer fez a equipe despencar da vice-liderança para a sétima posição. O Tigre tem hoje 19 pontos. Apesar de ainda estar no G-8 (zona de classificação para a próxima fase), o time da região e segue pressionado na tabela.

O Manaus, que até algumas rodadas atrás ocupava a lanterna, se recuperou nos últimos jogos e está na 16ª posição com 13 pontos.

A colocação do time do norte, porém, não é sinal de facilidade para o Tigre, uma vez que no último sábado, a equipe da região tropeçou diante do lanterna Altos-PI jogando no Estádio Municipal Primeiro de Maio.

REFORÇO

Apesar da fase da equipe não ser animadora, uma vitória do Tigre contra Manaus, pode recolocar o time no eixo. E a equipe conta com um novo nome para isso, o atacante Lucas Tocantins, de 28 anos, contratação feita junto ao ABC de Natal.

Com dois gols em 17 jogos no ano de 2023, Lucas diz estar pronto para contribuir na equipe da região. “Eu vinha treinando e jogando normalmente. Então, a parte física não será problema. Já conversei com o professor e disse que estou à disposição já contra o Manaus”, disse. O jogador está apto e deve estar à disposição hoje.

O técnico Márcio Zanardi acredita em bom resultado hoje para pôr fim a essa sequência negativa. “A gente tem que vencer. A semana foi muito boa e temos a responsabilidade de fazer um grande jogo. Trabalhamos muito para isso”, explicou.

O comandante do Tigre sinalizou que o time terá algumas mudanças, mas preferiu manter o segredo para momentos antes da partida.