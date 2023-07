Palavra do Leitor

Beatriz Mirelle



‘Barroso diz que derrotou o bolsonarismo e oposição pede saída’ (Política, ontem). Parece que em um arroubo de sinceridade, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso admitiu em discurso para estudantes que não estudam da UNE que “nós derrotamos o bolsonarismo”. Parabéns, ministro, por admitir sua parcialidade e ativismo político. Os cidadãos honestos deste País esperam essa mesma atitude do ministro Edson Fachin por ter descondenado um criminoso condenado em três instâncias e dos demais ministros por não cumprirem seu verdadeiro papel de baluartes da Constituição.

Vanderlei Retondo - Santo André

Barroso – 2

Data venia, a nobre ministra Rosa Weber, após as infelizes e ridículas palavras do petista fanático e cego Barroso, deveria lhe dar aquela Constituição que deu ao Bolsonaro. Afinal, dizem que somos uma democracia, quando interessa aos ministros do STF, cheios de mordomias e de poder. Lamentável.

Zureia Baruch Jr. - Capital

‘Presos famosos’

“A liberdade de presos ‘famosos’” (Opinião, dia 11). Alexandre Nardoni, Mizael Bispo, Lindberg Alves, Gil Rugai, Elize Matsunaga, Cristian e Daniel Cravinhos. Se pesquisarmos parte da população minimamente informada e esclarecida, logo se lembrará que todos cometeram crimes abomináveis num passado não muito distante. Pois bem, todos estes assassinos cruéis estão tendo as vergonhosas saidinhas temporárias ou até mesmo colocados em liberdade, casos de Daniel Cravinhos, que até já se casou, e seu irmão Cristian, que, também em liberdade, agrediu uma mulher, tentou subornar os policiais e foi preso novamente. Elise Matsunaga, que matou e esquartejou o marido em 2012, foi sentenciada a apenas 19 anos e 11 meses de prisão, já está em liberdade e foi hostilizada recentemente. O advogado Leonardo Watermann pergunta: a sociedade está preparada para receber estes presos envolvidos em crimes icônicos? Ele mesmo responde: acho que não. Claro, dr. Leonardo. A sociedade não só acha, a sociedade tem certeza de que não. No Brasil, as penas são muito brandas, o que acaba incentivando crimes de diversas naturezas, seja na esfera criminal, política, de colarinho branco e outros mais. Temos que endurecer as penas e não afrouxar, como temos visto ao longo do tempo. Quantas saidinhas temporárias e novos crimes são cometidos pelos meliantes neste período? A sociedade está cansada.

Mauri Fontes - Santo André

Zé Celso

Das nossas sete artes, o teatro ocupa o lugar da quinta. E o teatro sofre a dor da perda do ator, diretor e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, mais conhecido como Zé Celso (Setecidades, dia 7). Considerado um dos mais expoentes dramaturgos do País, foi um dos criadores do Teatro Oficina, que se denomina, em sua simplicidade, como “ser uma forma vitoriosa do tempo”. Nascido na cidade de Araraquara, Interior de São Paulo, foi aluno na Faculdade de Direito da USP, onde se graduou em 1958. Foi detido e torturado durante a satânica ditadura militar, em razão de suas obras teatrais contestarem normas e tabus sociais da época. Exilou-se em Portugal, no ano de 1974, e retornou ao Brasil. Morre Zé Celso, e deixa um legado incontestável, afeto às artes, legado esse que deixa muitas sementes para os apaixonados por tablados. As cortinas do teatro da vida se fecham, mas suas marcas e memórias jamais.

Cecél Garcia - Santo André

Palmeiras

Há, há, há, há, há! Estou rindo à toa e sem parar desde a noite de quinta-feira, quando o time sem mundial tomou um apavoro do São Paulo (Esportes, ontem). Queria dividir a minha alegria com aquela torcedora de São Bernardo que sempre vinha aqui para dizer que um de seus prazeres era ver o Corinthians perder. Mas parece que ela tomou chá de sumiço.

José Cardoso - São Caetano