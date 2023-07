Cracolândia: abordagem multisetorial

Dario Elias Nassif



15/07/2023 | 11:40



Locais com grande concentração de usuários e traficantes, como a Cracolândia, não são exclusividade de São Paulo. Em Los Angeles, a área conhecida como Skid Row desafia as autoridades há décadas. Na Europa não é diferente, com diversas cidades enfrentando o mesmo problema, como Paris, em que o bairro de La Colline passou a ser chamado Colina do Crack.

Ora, então a Cracolândia é um problema sem solução? Não. Mas a persistência das aglomerações, o acirramento dos conflitos e a inabilidade do poder público mostram não ser um problema fácil.

Entre as diferentes abordagens adotadas no exterior, observou-se relativo sucesso naquelas com foco no tratamento e não na repressão direta aos usuários. Ou seja, é pouco ou nada efetivo “espalhar” os dependentes por diferentes pontos, sem que a dependência seja tratada. Em São Paulo, o poder público tem buscado soluções ao longo dos anos, mas sem sucesso. É preciso ir além.

A solução para a Cracolândia é multisetorial. Deve envolver as forças policiais, de saúde, emprego e renda. Todas as áreas empenhadas em tratar os dependentes e reinseri-los na sociedade. Identificar e prender os criminosos é também imperioso!

Outra ação adotada no exterior foi a política de redução de danos. A medida busca reduzir os danos aos usuários, sem necessariamente mantê-los em abstinência, com medicamentos para diminuir as crises, e de insumos para evitar o compartilhamento de seringas. Em que pese ser aplicada no Brasil, geralmente é vista com desconfiança e objeto de discussões acaloradas, dado o acirramento de disputas político-ideológicas.

Fundamental esclarecer que essa política não significa apoiar nem favorecer condutas criminosas. Contudo, é cada vez mais urgente buscar soluções efetivas, o que exige a análise de medidas diferentes daquelas adotadas até o momento.

Em contrapartida, temos a perseverança das Polícias em São Paulo. O Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico) apreendeu no último ano quase 36 toneladas de drogas, sendo 10 de cocaína; R$ 1,7 mi em espécie; e recuperou R$ 16 mi em bens e valores.

A solução para a Cracolândia virá apenas no longo prazo, e deve ser tratada com a urgência que São Paulo merece. Os atores sociais com poder decisório precisam assumir suas responsabilidades e enfrentar a pressão inerente a elas, agindo com coragem e determinação em busca de soluções para um problema que se arrasta há décadas.

Dario Elias Nassif é delegado de Polícia e secretário-geral da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo.