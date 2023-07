Rebeldia cobra a conta

Da Redação



15/07/2023 | 10:38



A rebeldia dos prefeitos de São Bernardo e São Caetano, respectivamente Orlando Morando e José Auricchio Júnior, ambos do PSDB, que se desgarraram do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC em repúdio à vitória de Marcelo Oliveira (PT) para a presidência do colegiado, começa a criar entraves graves para os dois municípios. Reportagem publicada hoje por este Diário mostra que as duas cidades correm risco de não terem os financiamentos de obras que sejam de seu interesse incluídos no Orçamento da União, já que o diálogo para a formulação do PPA (Plano Plurianual), que é o planejamento orçamentário federal para os próximos quatro anos, está sendo feito via colegiado.

Secretário executivo do Consórcio, Mário Reali admitiu ontem que os pleitos de São Bernardo e São Caetano não serão endossados pela entidade durante as audiências do PPA. Assim, as duas cidades podem ser excluídas de projetos importantes, como a expansão dos campi do Instituto Federal de Educação e da UFABC (Universidade Federal do ABC), a transferência de verbas para ampliar ações de educação integral e custeio da saúde e a implantação do Plano Regional de Mobilidade – apenas este último, inclui verbas no valor de R$ 1 bilhão. Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que seguem afiliadas ao colegiado, teriam tratamento prioritário.

Orlando Morando e José Auricchio Júnior precisam reconhecer que cometeram equívoco monumental ao optarem pelo personalismo no momento em que tanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), acenam para a importância do papel dos consórcios intermunicipais para a viabilização de parceriais e investimentos. Infelizmente, como previsto aqui mesmo neste espaço alguns dias depois que os prefeitos de São Bernardo e São Caetano decidiram abandonar o colegiado, no início do ano, a população de duas importantes cidades do Grande ABC está prestes a pagar a conta pela irresponsabilidade de seus gestores.