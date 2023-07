Parque inaugura voos de tirolesa pela manhã e noite

Da Redação



15/07/2023 | 08:20



O Voo da Serra, tirolesa dentro do Caminhos do Mar, unidade de conservação que faz parte do Parque Estadual Serra do Mar, oferece hoje, amanhã e também nos dias 22 e 23, uma programação especial para quem gosta de aventura: os visitantes poderão reservar, com antecedência, três novas experiências de voo em meio à mata atlântica: assistir a 110m do chão o nascer do Sol, contemplar pôr do Sol ou o anoitecer. Cada experiência é limitada a 20 pessoas por dia e os ingressos são válidos para o dia escolhido, sem direito a reembolso. A compra é feita pelo site www.voodaserra.com.br.

O voo ao amanhecer é realizado das 6h às 7h. O voo para assistir ao pôr do Sol acontece entre 17h30 até às 18h30. Já voo noturno começa às 20h e vai até às 21h. A tirolesa Voo da Serra percorre 500m em cerca de 60 segundos, a 110m de altura, levando seus passageiros de São Bernardo a Cubatão.