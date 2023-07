Região terá R$ 21 milhões para a cultura via Lei Paulo Gustavo

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



15/07/2023 | 08:16



O Grande ABC terá R$ 21 milhões disponíveis para o setor cultural por meio da LPG (Lei Paulo Gustavo). Todas as sete cidades tiveram seus planos de ação aprovados pelo MinC (Ministério da Cultura) dentro do prazo estabelecido. Conforme o Painel de Dados disponibilizado pelo governo federal, São Caetano já recebeu os recursos provenientes da legislação. As outras cidades da região devem receber os valores entre o dia 15 e 30, no terceiro e quarto lote de liberação.

São Bernardo será a cidade que receberá a maior fatia entre o montante destinado ao Grande ABC, com R$ 6,1 milhões, seguida de Santo André (R$ 5,2 milhões), Mauá (R$ 3,5 milhões), Diadema (R$ 3,2 milhões), São Caetano (R$ 1,3 milhão já recebidos), Ribeirão Pires (R$ 1 milhão) e Rio Grande da Serra (R$ 469 mil). A menor cidade da região teve o seu plano de ação assinado pela própria ministra da Cultura, Margareth Menezes.

"Tivemos uma agenda muito positiva com a ministra, em Brasília. Na oportunidade, discutimos diversos assuntos e obtivemos a liberação de verbas do Plano de Ação para a LPG. Acredito que a LGP, além de prestar uma homenagem, seja um importante catalisador para a produção cultural em nosso País, pois apoia e incentiva os artistas em todas as cidades," afirma a prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD).

Com o menor recurso da região, a cidade já planeja os próximos passos, com editais descentralizados e com prioridade para projetos que atendam as áreas periféricas ou que tenham contrapartida social. Conforme explica Alessandra Amora Barchini, secretária de Educação e Cultura da cidade, o recurso será dividido em R$ 334 mil para produções audiovisuais e R$ 135 para demais linguagens.

“Foi um plano de ação construído com muitas mãos. Penso que nosso principal desafio foi construir um projeto que atendesse a necessidade do município, também agora nas construções dos editais, a serem publicados em até 30 dias”, destaca Alessandra.

Segundo a secretária, por meio do resultado da LPG, o município tentará iniciar um núcleo formal de audiovisual na cidade, com parceria do MinC. “A descentralização que a LPG traz é primordial porque faz o recurso chegar a quem realmente precisa”, finaliza Alessandra.

Mauá divulgou nesta sexta-feira que os editais estão em fase de elaboração no município, com a previsão de lançamento em agosto. O Diário divulgará, assim que anunciadas, a abertura de editais das outras cidades da região.

Conforme explica o MinC, os projetos devem ser submetidos diretamente aos municípios ou estados. Dos 645 municípios de São Paulo, apenas 17 não apresentaram um plano de ação. Já o Estado, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas, terá disponível R$ 356,2 milhões.