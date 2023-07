Com gol antológico, Lusa vence o Cachorrão no Bruno Daniel

João Tollotti

Especial para o Diário



14/07/2023 | 19:24



O EC São Bernardo foi derrotado pela Portuguesa por 3 a 0, em duelo válido pela terceira rodada do Grupo C da Copa Paulista. A partida aconteceu no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Com o resultado, o Cachorrão conheceu a sua primeira derrota e caiu para a terceira colocação da chave, com seis pontos.

A Lusa dominou todas as ações de campo e não deu chances ao time da região. Aos 32 minutos do primeiro tempo, o camisa 10 da Portuguesa, Luiz Gustavo, viu o goleiro são-bernardense, David Becker, adiantado e acertou um belo chute do meio do campo. A expulsão do zagueiro Vinicius Leandro, do EC São Bernardo, aos 22 minutos do segundo tempo, arruinou de vez as chances do Cachorrão na partida e acabou facilitando para a Lusa ampliar o placar.

A Portuguesa assumiu momentaneamente a liderança do grupo com 7 pontos.