Banda McFly anuncia Broken By You, parceria com Fresno

14/07/2023 | 19:11



Após o sucesso do lançamento de seu sétimo álbum, Power to Play, a banda inglesa McFly anuncia uma parceria muito aguardada: Broken By You, colaboração entre os britânicos e a banda brasileira Fresno. A faixa chega às plataformas no dia 21 de julho.

A canção foi composta pelo guitarrista e vocalista Danny Jones enquanto o McFly estava em hiato. Inspirada por ícones do rock britânico, como Noel Gallagher e Joe Strummer, a faixa combina a energia do punk rock com sentimentos de vulnerabilidade:

- Compus essa música enquanto a banda estava em hiato, e percebi o quanto sou obcecado pelo McFly. Essa é a história de um homem aceitando que está tudo bem se sentir vulnerável e mais pessoas deveriam se permitir esse sentimento, completa ele.

Um dos principais nomes de sua geração, o McFly é formado por Tom Fletcher (vocal/guitarra), Danny Jones (vocal/guitarra), Harry Judd (bateria) e Dougie Poynter (baixo).