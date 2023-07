Palestra sobre educação financeira dá início à programação de aniversário do Procon Diadema

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



14/07/2023 | 19:06



Com o aumento das facilidades de crédito e o estímulo ao consumo, aprender a lidar com o dinheiro se torna crucial para evitar situações de superendividamento. Foi com esse intuito que o Procon Diadema, em parceria com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo, promoveu uma palestra sobre orientação financeira na tarde desta sexta-feira (14/07). O evento faz parte das comemorações pelos 30 anos da instituição municipal.

O planejamento financeiro familiar deve envolver todos os membros do lar, levando em consideração a situação geral e o comprometimento da renda de cada um.

Segundo a especialista da Fundação Procon, Rosileia da Silva Santana, o trabalho de orientação visa evitar o endividamento das pessoas. "Um dos principais responsáveis pelo endividamento é o cartão de crédito, que possui altas taxas de juros. A facilidade de compra e o pagamento rotativo podem ser tentadores. Por isso, é necessário estabelecer prioridades, ter conhecimento da situação financeira e levar em conta a renda extra disponível", enfatiza.

A moradora do Jardim Inamar, Tamires Aparecida Camilo, considerou a palestra bastante positiva. "Atividades como essa são extremamente importantes. Descobrimos nossos direitos e tiramos várias dúvidas. Isso nos protege de muitas coisas, como golpes, por exemplo. Quanto mais conhecimento, melhor. Ficamos alertas e não deixamos ninguém nos enganar", afirmou.

Aprender a lidar com o dinheiro é essencial, mas quando a renda não é suficiente para suprir as necessidades básicas, outras medidas se tornam fundamentais. Reduzir gastos desnecessários, evitar locais que estimulem o consumo, como shoppings e bares, cancelar cartões de crédito e cheque especial, evitar novos empréstimos e desfazer-se de bens podem ser algumas ações a serem consideradas. Quando uma pessoa está superendividada, ela pode buscar ajuda no Programa de Apoio ao Superendividamento (PAS) ou no Procon municipal.

Programação de aniversário

O próximo evento da programação de aniversário do Procon Diadema será uma palestra sobre os Direitos Básicos do Consumidor, que acontecerá no dia 18 de julho, às 14h, no auditório do Quarteirão da Saúde. As atividades foram planejadas para mostrar os avanços e desafios enfrentados pelo Procon, além de ampliar o acesso da população aos serviços e informações que visam conscientizar sobre o consumo responsável. Confira a programação completa abaixo.

Procon

O Procon Diadema é um serviço vinculado à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que recebe reclamações e dúvidas dos consumidores de forma gratuita, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Para ser atendido, é necessário ser residente da cidade ou funcionário da Prefeitura local. As reclamações devem ser relacionadas a bens e serviços de consumo, conforme estabelecido no Código de Defesa do Consumidor (CDC), e o reclamante deve apresentar original e cópia de documento pessoal, comprovante de endereço, além de documentos relacionados à reclamação, como notas fiscais, contas e/ou extratos de cobrança, registros de conversas ou tentativas de negociação com a empresa.