Fred faz acordo e pagará R$ 17,5 milhões ao Atlético-MG para findar briga na Justiça

14/07/2023 | 18:29



Chegou ao fim nesta sexta-feira a briga judicial entre o ex-atacante Fred e o Atlético-MG. O agora dirigente do Fluminense fez acordo com o clube mineiro e pagará R$ 17,5 milhões pelo fim do litígio que se arrastava desde 2017.

O valor é quase 50% mais baixo que os R$ 30 milhões que o Atlético já tinha direito a receber com os juros no processo que corria após o atacante trocar o clube pelo rival Cruzeiro na época. O valor será pago em oito parcelas.

"O Atlético e o ex-atacante Fred chegaram a um acordo com expressão econômica superior a 20 milhões de reais para encerrar o litígio entre as partes. Pelo acerto, o Galo recebe 17,5 milhões de reais e o ex-jogador também abre mão de discutir a verba rescisória do período em que atuou no clube, calculada em 2,8 milhões de reais", informou o Atlético-MG nesta sexta.

"O pagamento será feito com uma entrada e sete parcelas, com o Galo recebendo 72% do valor total do acordo no período de um ano e dois meses", informou. Serão três parcelas em 2023 e outras com período mais longo, se estendendo até 2025. As tratativas com os representantes do ex-atleta foram lideradas pelo vice-presidente do Atlético, José Murilo Procópio, e pelo superintendente jurídico do clube, Pedro Torquato.

"O acordo foi importante tanto para o clube como para o ex-atleta, visto que o processo comportava riscos para ambas as partes, além do prolongamento da discussão judicial", informou o Atlético. A equipe recebe o que era de direito em acordo e o agora dirigente fica liberado para exercer suas novas funções sem correr riscos até de prisão.