Autora de Reis e intérpretes do Rei Davi falam sobre próxima temporada da série

14/07/2023 | 18:10



Se você adora séries e novelas históricas, com certeza deve estar acompanhando as últimas temporadas de Reis. O seriado da Record TV conta a história dos reis de Israel há muitos anos e aborda diversos problemas que cada um dos monarcas precisou resolver. E para que a história bíblica fosse contada do melhor jeito possível, ela foi dividida em temporadas e em épocas da vida dos soberanos.

Desde setembro de 2022, na quarta temporada, a trajetória de vida do Rei Davi foi contada pela produção da emissora. Mas, para que ela fosse abordada com muitos detalhes - e emoção - foram necessários três atores de idades diferentes. Assim, durante cinco temporadas, podemos acompanhar de perto tudo que ele passou.

A oitava parte de Reis vai ser lançada na próxima segunda-feira, dia 17, e vai apresentar o novo intérprete de Davi, Petrônio Gontijo. E para promover o lançamento da temporada nova, a autora da série, Cristiane Cardoso, e os outros dois atores que interpretaram o rei, Cirillo Luna e Gabriel Vivan, conversaram com os apresentadores do Hoje em Dia.

- A sétima temporada termina com o Davi [Cirillo Luna] tentando apaziguar a família e na transição, Petrônio tem que assumir a conta que o Cirillo deixou. A oitava temporada vai ser basicamente sobre as consequências que Davi vai ter na família dele. E Israel também sofrerá com isto. Vai ter traição, tragédia e violência. Isso tudo dentro da família dele, revelou a autora.

Já os autores falaram mais sobre as características do Rei Davi e de tudo que o soberano vai enfrentar. Cirillo Luna fala que Petrônio vai encarar um monarca que percebe seus erros e quer consertá-los. E o ator concorda com a fala do colega:

- Com certeza, a resiliência é a maior característica dele. Olhar para as adversidades, se conectar com Deus e saber que vai conseguir passar por aquelas dores.

Ansiosos para mais emoção?