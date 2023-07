Mariana Rios rebate acusações de ter usado Photoshop em foto ao exibir cintura fina

14/07/2023 | 18:10



Além de apresentar A Grande Conquista, Mariana Rios não deixa seus outros compromissos de lado, como a academia . Apesar de não mostrar muito desta parte de sua vida, a apresentadora sempre arruma um jeito de mostrar a definição do corpo. Entretanto, não são todos os seus seguidores que acreditam que ela se esforça muito para se manter em forma.

Isso porque, após publicar uma foto nos estúdios do reality, Mariana foi super criticada, já que parte dos internautas acreditava que ela teria usado Photoshop para deixar sua cintura mais fina. Outros tentaram defendê-la ao justificar que a roupa que ela usava, junto da iluminação, seria a causa da cintura estar menor.

Entretanto, apesar de ter sido defendida, a apresentadora de A Grande Conquista não deixou de se pronunciar nas redes sociais. Através do feed do Instagram, Mariana Rios publicou uma série de prints de matérias e de comentários feitos pelos internautas.

Em seguida, a apresentadora compartilhou um vídeo do momento para provar que a imagem não foi editada. E não parou por aí! Na legenda, a famosa aproveitou para fazer um desabafo, e uma reflexão sobre o assunto.

Vou usar a discussão totalmente superficial e de uma certa forma boba sobre a foto acima, para fazer uma analogia. Vivemos uma época onde temos a necessidade de apontar as fraquezas do outro, evitando assim olhar para nossas próprias. Aprendi desde cedo em casa: Se não tenho nada a acrescentar sobre o outro, prefiro me calar. Nesse caso era só dar um zoom na foto. O que me preocupa é a quantidade de vezes em que julgamos, maltratamos e condenamos em casos sérios.