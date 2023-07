Britney Spears estaria indecisa sobre gravar a própria voz em autobiografia

14/07/2023 | 18:10



Como você vem acompanhando, agora Britney Spears pode dizer que é realmente dona de seu próprio nariz porque a tutela que envolvia os direitos autorais da artista que eram recebidos pelo seu pai, acabou finalmente caindo. Depois disso, a artista chegou a casar, e claro, entrou em um monte de polêmicas por conta de seus filhos e de seu ex-marido.

Mas virando um pouco a página, de acordo com informações compartilhadas pelo TMZ, a cantora pode estar prestes a assinar um novo trabalho. Calma, ela não vai entrar em estúdio e lançar um novo álbum. O trabalho em questão é que Britney Spears está mais do que disposta a gravar as cerca de 288 páginas do livro que detalha a história de sua própria vida - A Mulher em Mim, mas a publicação ainda deixou claro que eles estão reunindo outros nomes caso ela desista de uma hora para outra.

Ainda segundo o TMZ, a princesinha do Pop ainda estaria bem indecisa sobre a decisão de assumir a própria história, já que o livro é bem longo e fala vários detalhes da vida. Vale citar que a obra está prevista para ser lançada em meados de outubro de 2023, e já existe uma enorme procura pela pré-venda.