Em novo álbum, Demi Lovato recria seus dez maiores hits na versão rock

14/07/2023 | 18:10



Vem novidade por aí! Demi Lovato está firme e forte no mundo do rock! A cantora agora irá presentear os seus fãs com um novo álbum, chamado REVAMPED, que será lançado em 15 de setembro.

Animada com a novidade, Demi usou as suas redes sociais para falar um pouco sobre o novo projeto e não escondeu a ansiedade para mostrá-lo completo aos fãs:

Dar vida nova às músicas que desempenharam um papel tão importante na minha carreira me permitiu sentir muito mais perto da minha música do que nunca. Mal posso esperar para vocês ouvirem REVAMPED em 15/09.

Vale pontuar que três faixas já estão disponíveis nos streamings: Heart Attack, Cool for the summer e Sorry not Sorry ft. Slash.