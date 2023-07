Rodrigo Scarpa revela já ter cuspido em lanche de Luciano Huck quando era estagiário do apresentador

14/07/2023 | 17:10



O humorista Rodrigo Scarpa, que ficou conhecido por ser o personagem Vesgo do Pânico na TV, participou do podcast Ticaracaticacast na noite da última quinta-feira, dia 13, e deixou os telespectadores chocados ao revelar bastidores de quando trabalhava com Luciano Huck. Segundo ele, a situação aconteceu no início de sua carreira, quando ainda era estagiário do apresentador em uma rádio.

Na época, Scarpa era como o braço direito de Huck, mas além de ajudar no trabalho, também fazia algumas de suas vontades, como buscar café e lanche para o chefe. E em um dia desses, resolveu dar uma temperada a mais no pedido do apresentador.

- Um dia eu achei que o- MC Donald?s estava meio sem sal, uma coisa assim. Eu olhei ali e falei Pô, acho que está meio sem sal isso aqui!. Aí, fui lá, dei uma - som de cuspe com a boca - só assim, para dar aquela salgadinha, entendeu? Um temperinho de leve, assim., revelou Scarpa.

O humorista afirmou que, após um tempo, contou sobre a situação para o chefe, que não ficou nem um pouco feliz, mas logo o perdoou.

- Ele ficou p**o comigo! Ele ficou com um ódio de mim, o Luciano, mas já me perdoou! Eu contei essa história uma vez e ele ficou bravo., finalizou o comediante.