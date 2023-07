De olho na seleção brasileira, Renan Lodi assina com Olympique de Marselha por cinco temporadas

14/07/2023 | 16:47



Depois de perder chance com Tite por "não ter esquema vacinal completo" e ficar ausente na última convocação da seleção brasileira, o lateral-esquerdo Renan Lodi espera voltar aos planos de defender o País e, para isso, buscará jogar em alto nível em sua nova casa. O jogador revelado pela Athletico-PR foi anunciado oficialmente pelo Olympique de Marselha nesta sexta-feira.

Lodi jogou a última temporada emprestado ao Nottingham Forest, mas foi contratado em definitivo do Atlético de Madri, por 13 milhões de euros (aproximadamente R$ 70 milhões). Aprovado nos exames médicos pela manhã, assinou contrato no fim do dia na FRança, por cinco temporadas, até julho de 2028.

Depois de posar com alguns torcedores na chegada a Marselha, Lodi realizou todos os trâmites burocráticos e assinou o contrato, sorridente e esperançoso de volta por cima na carreira. O jogador ganhou a camisa 12 da equipe francesa.

O Olympique de Marselha tinha a concorrência do português Benfica pela contratação do jogador brasileiro, mas levou a melhor, mesmo reduzindo a pedida inicial dos espanhóis em 7 milhões de euros. O Atlético ficou com 20% de uma futura venda do lateral.

O clube de Madri desejou boa sorte ao lateral-esquerdo na França e agradeceu pelo serviço prestado na Espanha, onde foi vital na conquistado do Campeonato Espanhol em 2021, desbancando os poderosos Barcelona e Real Madrid.

"Renan Lodi chegou ao nosso clube no verão de 2019 e disputou um total de 118 partidas oficiais, ao longo das quais distribuiu 10 assistências e marcou 6 gols. Na nossa memória ficará o gol frente ao Osasuna na penúltima jornada do Campeonato Espanhol conquistado em 2021, bem como frente ao Manchester United nas oitavas de final da Liga dos Campeões 2021/2022. Desejamos a Renan Lodi todo o sucesso nesta nova etapa profissional."