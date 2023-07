Santo André realiza amplo esforço de manutenção em escolas municipais

Da Redação



14/07/2023 | 16:23



O programa "Escola em Dia", que realiza manutenção nas escolas da rede municipal de Santo André, foi intensificado neste mês. A Secretaria de Educação está aproveitando o período de recesso escolar para realizar mutirões com intervenções preventivas e corretivas nas mais de 100 unidades municipais da cidade.

O prefeito em exercício, Luiz Zacarias, visitou nesta sexta-feira, dia 14, a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Emeief) Professor Antonio de Campos Gonçalves, localizada no bairro Campestre. Essa unidade é uma das 17 escolas que eram estaduais e passaram para a gestão municipal.

"A Prefeitura está trabalhando para revitalizar as escolas que foram municipalizadas e transformá-las no padrão que já temos em nossa rede. Essa obra que estamos vistoriando é uma das maiores em termos de volume de intervenção, visando atender melhor aos nossos alunos", destacou Luiz Zacarias.

Entre as ações realizadas pelo programa "Escola em Dia" na Emeief Professor Antonio de Campos Gonçalves, estão a troca da estrutura e telhas da cobertura do prédio principal e prédio anexo, reforço da estrutura e substituição de telhas, revisão completa do sistema elétrico e hidráulico, reforma completa da quadra poliesportiva com fechamento lateral da cobertura, revitalização e adaptações na cozinha e refeitório, e também a revitalização do playground.

Além da reforma completa e adaptações nos banheiros masculino, feminino e banheiro com acessibilidade, a unidade recebeu intervenções de modernização das salas de aula e salas administrativas, troca do piso das salas, pintura completa, forro de gesso e revitalização da entrada de alunos, entre outras melhorias.

Programa - O "Escola em Dia" conta com três vans totalmente equipadas e profissionais especializados para realizar intervenções preventivas e corretivas nas mais de 100 escolas municipais da cidade.

Cada van atende, em média, 35 escolas. As unidades de ensino, divididas em regiões, passam por vistorias prévias para que cada local receba as ações conforme as demandas atuais. A equipe é composta por um motorista e seis profissionais que realizam as manutenções preventivas, como reparos hidráulicos, elétricos, entre outras situações emergenciais.

A Secretaria de Educação conta ainda com uma equipe que atua exclusivamente na prevenção, manutenção e limpeza de telhados e redes de esgoto nas unidades escolares.