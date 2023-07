Dodô descarta ser salvador da pátria, mas chega confiante: 'Encontro um Santos muito melhor'

14/07/2023 | 15:21



A situação do Santos não é das melhores no Brasileirão. Com 16 pontos, a equipe ainda flerta com a zona de rebaixamento, mesmo desencantando na rodada passada, com 4 a 3 diante do Goiás. Em busca de novos ares na competição, o clube apresentou o lateral-esquerdo Dodô nesta sexta-feira. O reforço voltou a vestir a camisa 16 usada em 2018 e chegou confiante. Mesmo descartando ser um "salvador da pátria", a aposta é que conseguirá ajudar o time a sonhar com coisas boas.

Dodô já está inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e será a grande novidade do técnico Paulo Turra no clássico com o São Paulo, no domingo. Aos 31 anos, chega maduro e em forma após passagem pelo Atlético-MG.

"Dodô, seja bem-vindo, que tudo possa correr bem. Certamente você aprendeu bastante na temporada europeia, italiana (passou por Roma, Internazionale duas vezes e Sampdoria antes de voltar ao Brasil), e que você possa repetir aqui o que já fez em anos passados. Estamos muito confiantes", deu as boas-vindas a Dodô o coordenador de futebol Falcão.

Vestindo novamente a camisa 16, Dodô foi lembrado que já foi considerado o Goku, personagem principal da série Dragon Ball, no Santos, e espera que as lições do seriado sigam valendo neste retorno.

"O princípio da história de Dragon Ball é de todos os seres vivos, seres humanos, mandando energias positivas. Nesse momento a gente precisa mais do que nunca, ainda mais jogando sem a torcida em casa (cumpre punição reduzida para cinco jogos). A torcida de casa estará enviando energias positivas e vai ajudar o time a dar a volta por cima neste campeonato, que tem muitas rodadas ainda e que a gente quer sonhar com coisas boas", afirmou.

Treinando entre os titulares durante toda a semana, Dodô não quer saber de ser apontado como o salvador da pátria santista. A estreia será diante do embalado São Paulo, domingo, no Morumbi.

"Um jogador não muda resultado ou um time, são várias questões que têm de mudar", disse. "O clube está em um momento muito melhor. Todos passam por momentos difíceis, mas temos o talento e a qualidade para sair dessa situação. E o (Paulo) Turra é a pessoa certa para nos liberar a momentos melhores", apostou. "A questão de salvador, óbvio que a torcida pode ter essa sensação com jogadores que chegam e obviamente uma pressão pode existir, porém futebol não é assim. Eu chegando, um ou dois a mais, não farão a diferença, e sim o trabalho do dia a dia. O trabalho paga sempre. Vamos dar nosso melhor para conseguir os pontos que a gente precisa."

Torcedor santista, Dodô revelou que já tinha em mente este retorno e comemorou o acerto. "Sinceramente, o fato de vir para o Santos já era um projeto pessoal importantíssimo. E encontro um Santos diferente da época que vim em 2018. Como clube está em uma situação muito melhor, o presidente nos últimos anos vem fazendo trabalho excepcional, sanou os problemas do clube e agora temos de dar os resultados dentro de campo que o clube merece e a torcida espera", enfatizou. "Estou motivado e com muito entusiasmo. Posso dar certeza à torcida que temos tudo para conseguir resultados melhores dentro de campo."