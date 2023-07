Bumble: Barbie e Ken dão conselhos amorosos no app de namoro

Da Redação

O Bumble, aplicativo de relacionamentos e rede social em que as mulheres dão o primeiro passo e iniciam a conversa, anunciou uma colaboração com o próximo filme BARBIE.

Agora, a comunidade do Bumble pode criar conexões com os maiores coaches da paquera – as muitas Barbies e Kens do filme – para receber mensagens motivacionais enquanto navegam em sua vida amorosa.

As mensagens divertidas foram projetadas para inspirar a gentileza na comunidade do Bumble.

A melhor maneira de ter – nas palavras da Barbie – o melhor dia de todos é construir uma conexão positiva e significativa com alguém.

A experiência destaca as Interações, funcionalidade de mensagem antes da conexão que ajuda as pessoas no Bumble a serem ainda mais intencionais ao iniciar conversas de maneira gentil e positiva.

“O poder da gentileza na criação de conexões e relacionamentos saudáveis é inegável, e as Interações são apenas uma das muitas formas pelas quais capacitamos nossa comunidade a liderar pelo exemplo e fazer movimentos iniciais mais significativos”, diz Whitney Wolfe Herd, fundadora e CEO do Bumble.

“Observamos que essa abordagem aumenta a probabilidade de combinações e bate-papos de qualidade entre nossos membros, e continuaremos a incorporar a gentileza em tudo o que construímos.”