Barcelona é multado em R$ 2,4 milhões pela Uefa por 'errar em declarações de lucros'

14/07/2023 | 13:40



O Barcelona recebeu nesta sexta-feira uma dura punição da Uefa. O Comitê de Controle Financeiro da entidade multou o clube em US$ 500 mil (aproximadamente R$ 2,4 milhões) por ter recebido um informe de declarações de lucros entre 2019 e 2022 com valores equivocados. Segundo a entidade, o clube ultrapassou o Fair Play Financeiro.

"O Barcelona declarou erroneamente, no exercício de 2022, os benefícios da alienação de ativos intangíveis (que não sejam transferências de jogadores), que não são receitas relevantes de acordo com a regulamentação", afirmou a Uefa, ao aplicar a punição ao clube catalão.

Foi a última avaliação realizada pela Uefa com base no antigo regulamento de Licenciamento de Clubes e Fair Play Financeiro, norma que vigorava desde 2018 e que foi alterada para este ano, e nos relatórios correspondentes à época 2023/24.

O Barcelona vai apelar ao Comitê de Recursos da Uefa e ameaça ir até ao Tribunal Arbitral do Esportes (TAS) alegando que a punição é desproporcional e lembrando que LaLiga, que organiza o Campeonato Espanhol, considerou as operações do clube "adequadas".

Além do clube catalão, outras três equipes foram multadas. O Manchester United acabou penalizado em R$ 1,44 mi, enquanto Konyaspor, da Turquia, e Apoel, do Chipre, terão de desembolsar R$ 480 mil cada por "pequenos déficits."