Ana Maria Braga aparece ao vivo para explicar ausência em programa

14/07/2023 | 13:10



Se você é do tipo de pessoa que adora acompanhar os programas matinais da TV Globo, deve ter percebido que durante a última quarta-feira, dia 12, Ana Maria Braga acabou se ausentando de seu matinal Mais Você.

Naquela ocasião, a apresentadora foi substituída e os fãs acabaram ficando preocupados com a ausência dela e até criaram alguns memes dizendo que ela pegou um atestado para ficar em casa. E durante a manhã desta sexta-feira, dia 14, Ana Maria Braga fez questão de explicar o que aconteceu.

A artista contou que não pegou um atestado pro besteira e revelou então que estava com um pequeno problema em sua voz, e se ausentando do Mais Você ela poderia cuidar e dar um pouquinho mais de atenção para a sua saúde.

- Na quarta-feira [dia 12], eu estava sem voz e não nada para vir aqui. Uma secura atacou a garganta, não deu muito certo. E sem voz não tem nada para fazer aqui. Hoje a minha voz vai dar uma falhadinha, mas vocês me desculpem. Quero agradecer o meu time sempre à postos, a Juju Massaoka, o Cauê Fabiano, e toda a minha equipe. Eu só consegui saber que não ia chegar aqui às seis da manhã e a voz não saia, então eu achei melhor avisar e eles vieram me substituir, falou Ana Maria durante a abertura do programa.

A artista é sempre muito atualizada com os memes das redes sociais, e Louro Mané acabou lendo um comentário de um internauta sobre a ausência da loira.

- Teve gente que acha que acha que você foi bem esperta, quer ver só? Mandou um atestado para emendar a quarta, a quinta que já estava gravado e a sexta, que também já teria sido gravada. Não foi isso, não. Ana Maria é do trabalho, é workahilic.

Apesar das brincadeiras, tudo foi super leve e Ana Maria Braga mostrou a segunda parte da entrevista que fez com Xuxa Meneghel, que inclusive, está divulgando o novo documentário da Rainha dos Baixinhos pelo Globoplay.